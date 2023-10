Preso em Altamira homem que estava hospedado na casa de Aguinaldo Promissória

(Foto:Reprodução) – Ele foi preso na terça-feira (10) em Altamira, sudoeste do estado.

O homem que estava hospedado na casa do vereador e empresário Aguinaldo Promissória (UB), encontrado morto em sua casa em Santarém (PÁ) com um tiro de pistola na cabeça no último dia 25, foi preso nesta terça-feira (10) em Altamira, sudoeste do estado.

Enock Aquino Oliveira Júnior, 33 anos, estava com dois mandados de prisão em aberto. Ele foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) dentro de um ônibus na cidade de Altamira. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Ceará (Fortaleza).

O delegado Fábio Amaral, à frente das investigações sobre a morte de Aguinaldo Promissória, chegou a intimar Enock Júnior para que prestasse depoimento sobre o caso, na qualidade de testemunha. Ele, porém, não compareceu à policia no dia e horário marcados.

A presença de Enock na casa de Aguinaldo Promissória, na avenida Anysio Chaves, foi registrada por câmera de segurança, conforme revelou o JC em primeira mão no final de setembro.

A polícia trabalha com 3 linhas de investigação para a morte de Aguinaldo Promissória:

Homicídio;

Suicídio e

Morte por tiro acidental.

O delegado Fábio Amaral tem até 30 dias para concluir o inquérito sobre a morte do vereador de 46 anos e pai de 4 filhos.

A namorada do parlamentar, Isabela Ataíde, que também estava na casa, já prestou depoimento, também na condição de testemunha, sendo liberada em seguida. Assim como também o empresário Will Teles, que registrou em vídeo Isabela e o namorado, já morto, em meio a uma grande poça de sangue.

Fonte: Jeso Carneiro /e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/17:34:55

