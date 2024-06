Ataque surpresa: como uma noite em Xinguara virou tragédia!

Kelly Cristina Camila dos Santos, de 39 anos, morreu após ser baleada com vários tiros por dois indivíduos numa motocicleta | Foto: Divulgação

Polícia começa a investigar o assassinato de Kelly Cristina Camila dos Santos, de 39 anos, em Xinguara no sul do Pará. Ela estava com uma amiga dentro do veículo quando foi executada por dois homens em uma moto.

A onda de homicídios com armas de fogo que preocupa autoridades e assusta moradores das cidades do sul do Pará fez mais uma vítima. Kelly Cristina Camila dos Santos, de 39 anos, morreu após ser baleada com vários tiros por dois indivíduos numa motocicleta. O crime ocorreu na noite de sábado (1º), em Xinguara no sul do Pará.

Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, próximo da meia noite do último sábado, Kelly Cristina dirigia um automóvel, modelo Siena, pela rua Gorotire, setor Itamaraty, nas proximidades da rodoviária de Xinguara, quando foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta, modelo XRE 300.

Os pistoleiros se aproximaram dela e o garupa atirou várias vezes na direção da vítima, que não teve nenhuma chance de escapar da mira do assassino.

Ainda segundo informações policiais, a vítima estava na companhia de uma amiga, que estava no carro e foi poupada pelos criminosos. O que segundo a polícia, indica que o crime tem características de “acerto de contas”.

Kelly Cristina era moradora de Sapucaia, cidade distante cerca de 35 quilômetros de Xinguara, no sentido Marabá. Após o assassinato, uma equipe da Policia Civil foi acionada para fazer os primeiros levantamentos da cena do crime. No local os investigadores encontraram cápsulas de pistola calibre 380.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, que instaurou inquérito policial para elucidar o crime.

Informações que possam auxiliar as autoridades podem ser repassas pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

Fonte: Dol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/17:38:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

