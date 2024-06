TRE PA abre vagas com salário inicial de R$13 mil! Veja!

Inscrições para concurso começam na próxima terça-feira (4) | Foto: Reprodução

As inscrições para o Concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE PA), com salário inicial de até R$ 13 mil, abrem na próxima terça-feira (4)! Esta é uma excelente oportunidade para quem busca a carreira pública.

De acordo com edital publicado no Diário Oficial da União, nesta semana, o concurso TRE oferece vagas de nível superior.

São quatro vagas para preenchimento imediato mais cadastro reserva para o cargo de analista e técnico e remuneração inicial de até R$ 13.994,78.

Os candidatos interessados poderão fazer a inscrição no período de 4 de junho de 2024 a 18 de julho de 2024, exclusivamente no site da banca organizadora: Cebraspe.

As provas estão previstas para acontecer no dia 22 de setembro.

CONFIRA SALÁRIOS ABAIXO!

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Remuneração inicial

(Classe A, padrão 1)

Vencimento: R$ 3.554,02

Gratificação Judiciária (GAJ): R$ 4.975,63

Total: R$ 8.529,65

Remuneração final

(Classe C, padrão 13)

Vencimento: R$ 5.336,35

Gratificação Judiciária (GAJ): R$ 7.470,89

Total: R$ 12.807,24

ANALISTA JUDICIÁRIO

Remuneração inicial

(Classe A, padrão 1)

Vencimento: R$ 5.831,16

GAJ: R$ 8.163,62

Total: R$ 13.994,78

Remuneração final

(Classe C, padrão 13)

Vencimento: R$ 8.755,43

GAJ: R$ 12.257,60

Total: R$ 21.013,03

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas no período de 4 de junho a 18 de julho de 2024, no site do Cebraspe. As taxas são de R$ 85 para técnico judiciário e R$ 130 para analista judiciário. Pedidos de isenção podem ser feitos por doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico durante todo o período de inscrições.

ETAPAS DO CONCURSO

As provas objetiva (para todas as vagas) e discursiva (para analista) estão previstas para 22 de setembro, com locais de aplicação disponíveis a partir de 6 de setembro. Outras etapas incluem teste físico para o cargo de agente da Polícia Judicial e análise de títulos para analistas, ainda sem datas definidas.

