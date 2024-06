Trio é preso após sair de restaurante e se desfazer de arma

Entre os itens jogados pelo trio estavam uma pistola, dinheiro, drogas, celulares e outros itens | Foto: Reprodução

O caso aconteceu essa semana na BR-155 em Xinguara no sul do Pará. Trio tinha acabado de sair de um restaurante, quando polícia que estava na área suspeitou de atitude dos integrantes do veículo.

As abordagens policiais são procedimentos preventivos que, em regra, visam garantir mais segurança aos cidadãos, inibindo práticas consideradas delituosas e tirando de circulação indivíduos considerados perigosos, armas irregulares, drogas e outros ilícitos.

Na tarde de quinta-feira (30), uma abordagem policial culminou com a prisão de uma mulher e dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e portando armas de fogo e munições. As prisões ocorreram na BR-155, nas proximidades da localidade conhecida como “Gogó da Onça”, município de Xinguara, sul do Pará.

Segundo o 17º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Xinguara, a guarnição suspeitou dos ocupantes de um automóvel, Gol, de cor cinza.

Conforme a polícia, os suspeitos saíram de um restaurante, próximo a um posto de combustíveis, e quando perceberam que estavam sendo observados pelos agentes da lei, tentaram se desfazer de alguns objetos, sendo constatado posteriormente se tratar de duas pistolas, munições e drogas ilícitas.

Os policiais informaram que a mulher na companhia dos dois suspeitos já era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Diante da tentativa de aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, todavia, foram logo alcançados e abordados. Caracterizados os ilícitos, o trio recebeu voz de prisão e flagrante.

Ainda segundo informações policiais, eles tentaram subornar a guarnição, porém, conforme os procedimentos legais, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para as medidas cabíveis.

Fonte: Dol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/17:35:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...