Ataques em Brasília: PF cumpre 8 mandados de prisão em 5 estados na 6ª fase da operação Lesa Pátria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A qualificação dos crimes, porém, só deve ser feita quando houver denúncia formal à Justiça pelo Ministério Público, ao fim das ivnestigações. (Com informações do O Liberal).

Os alvos desta sexta fase da operação são os manifestantes que invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, na capital federal. A operação também já alcançou, nas fases anteriores, supostos financiadores e policiais militares suspeitos de colaborar com a ação.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a 6ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga os ataques radicais contra prédios públicos provocados por manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 8 de janeiro, em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

You May Also Like