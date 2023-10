Athletico-PR marca nos acréscimos, bate Grêmio e empata com o Palmeiras no Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Grêmio e foi derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre. Besozzi colocou o time gaúcho na frente, Zapelli empatou para o adversário e Kaíque Rocha marcou o gol da virada.

Com este resultado, o Tricolor permanece na terceira posição, com 44 pontos somados, desperdiçando a chance de assumir a vice-liderança, enquanto o Furacão chegou aos 44 e entrou no G6, na quinta colocação, empatado com o Palmeiras, que está em quarto lugar. O Verdão ainda entra em campo nesta rodada para enfrentar o Atlético-MG na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O Grêmio volta a campo neste sábado, para enfrentar o São Paulo, às 18h30, no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 21 horas, o Athletico-PR pega o líder Botafogo, no Nilton Santons, no Rio de Janeiro.

O jogo – O jogo entre Grêmio e Athletico-PR começou intenso. Na primeira chance, o Furacão quase abriu o placar. Bruno Zapelli cabeceou de dentro da área e acertou a trave de Gabriel Grando. Recuperado do susto, o Tricolor não desperdiçou sua chance e fez 1 a 0 aos seis minutos. Cristaldo recuperou a bola, Suárez ajeitou pelo alto e Lucas Besozzi chutou forte de fora da área para colocar o time gaúcho em vantagem.

Aos 23, Pablo chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento na hora do passe de Zapelli. Mesmo com o Furacão melhor no jogo, o Grêmio ficou perto de fazer o segundo gol aos 35, mas Bento fez ótima defesa para evitar. Cristaldo acionou Suárez, que invadiu a área, finalizou e viu o goleiro defender. Na sequência, o Athletico-PR deixou tudo igual, aos 37.

Após reposição de Bento, o Athletico-PR chegou bem no ataque, Erick tocou Zapelli na área e o camisa 10 chutou cruzado, dessa vez, sem chance para o goleiro gremista. Depois de empatar, o Furaão seguiu em cima, pressionando o time da casa. Aos 43, Canobbio chutou de fora da área e Gabriel Grando buscou no canto para espalmar.

Algumas mudanças feitas por Renato no intervalo surtiram efeito no início do segundo tempo. Ferreirinha levou perigo em sua primeira jogada. Ele driblou a marcação, mas perdeu a bola na hora de chutar. Cristaldo completou, mas mandou em cima da defesa do Furacão.

Pouco depois, o argentino arriscou mais uma e Bento defendeu. Ainda pelo lado do Grêmio, Pepê e Ferreirinha tentaram, mas mandaram para fora. Fernandinho ficou com a sobra aos 20 minutos, tentou de fora e acabou mandando perto, mas para fora do gol defendido por Grando. Aos 35, Pepê cruzou na área e Suárez cabeceou por cima da meta do Furacão.

Sufocando na reta final, o Athletico-PR conseguiu virar nos acréscimos. Aos 48 minutos, Esquivel cobrou falta na área e Kaíque Rocha desviou de cabeça para garantir os três pontos para o Furacão.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/08:31:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...