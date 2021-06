Athletico-PR vira diante do Dragão e assume liderança isolada com 100% no Brasileiro

Contando com um tropeço do Fortaleza, o Athletico-PR conseguiu assumir a liderança do Brasileiro neste domingo e manter o 100% de aproveitamento na competição.

Ao receber o Atlético-GO, na Arena da Baixada, o Furacão fez 2 a 1 de virada e garantiu mais três pontos.

O Furacão marcou presença no campo ofensivo durante os minutos iniciais, principalmente pelas beiradas. Mesmo assim, a atitude não assustou o Dragão, que fez marcação alta sem bola e conseguiu surpreender o time da casa.

Logo aos 13 minutos, Baralhas roupou a bola no último terço do campo e chegou invadindo a área do Athletico – chutando na gaveta do goleiro Santos e abrindo o marcador.

O Furacão chegou ao empate ainda na primeira etapa, já na reta final. Aos 43, Marcinho levantou na área e Matheus Babi subiu alto para cabecear forte e sem chances ao goleiro adversário – tudo igual na Baixada.

As duas equipes foram vazadas pela primeira vez na competição e foram ao vestiário com o empate parcial.

Na metade final de jogo, o Atlético desperdiçou oportunidades e parou na trave mais de uma vez. Em lance inacreditável com Natanael, o atacante do Dragão ficou de frente ao gol e sem arqueiro para carimbar o poste.

Após colecionar chances perdidas, o Atlético foi castigado. Mais uma vez com a bola aérea, o Furacão balançou a rede – desta vez, aos 26 minutos, com Christian recebendo o cruzamento de Abner.

Não só o placar virou na reta final, mas também a confiança do Furacão cresceu e a equipe melhorou dentro de campo. Dessa forma, ficou difícil para o Atlético-GO reverter a situação e o placar se arrastou até o apito final.

Por:Gazeta Esportiva (foto: José Tramontin/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...