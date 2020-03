Atleta grávida de 8 meses percorre 3 km a nado e vence competição em Alter do Chão, no PA

Thais Odani está grávida de 8 meses e percorreu 3 km a nado em competição na vila de Alter do Chão — Foto: Thais Odani/Arquivo Pessoal

Thais Odani conquistou o 1º lugar no Circuito TriAlter, no domingo (8). ‘Espero encorajar outras mulheres’, disse a atleta

Final da gestação e o amor pela natação são duas coisas que aparentemente não combinam numa mesma frase. Mas, movida pela determinação e superação dos limites, uma jovem atleta grávida de 8 meses conseguiu completar o percurso de 3km em uma competição na praia de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

O 3º Circuito TriAlter foi realizado no domingo (8) e contou com dezenas de atletas de várias cidades. Entre eles Thais Odani, de 24 anos, que precisou contar com ajuda da filha Luíza, que ainda está no ventre, para completar a prova.

Thais Odani competiu três vezes durante a gestação da pequena Luíza — Foto: Thais Odani/Arquivo Pessoal

Formada em Educação Física, a futura mamãe subiu ao pódio em primeiro lugar na categoria feminina de 21 a 30 anos e não escondeu a felicidade ao receber troféu e medalha.

Quem acompanhou a saga da nadadora pelas águas sabia que não era apenas uma premiação, era o símbolo de luta pessoal pré-maternidade. Além do companheiro, a jovem contou com apoio de um amigo.

Amor por competições

Thais sempre buscou se desafiar nos esportes participando de eventos na região. Ela contou ao GloboEsporte que tem uma paixão pelo TriAlter por acompanhar desde a primeira edição.

– Eu falei para a minha equipe que eu não queria deixar de participar. Eles me deram todo apoio e incentivo -, disse.

Para ela, enxergar possibilidades em meio à sensibilidade da gravidez foi uma lição de aperfeiçoamento. Aos 4 meses ela competiu em Santarém e aos 5 participou do Campeonato Paraense em Belém. Agora aos 8 meses, foi a primeira competição em águas abertas.



Thais Odani participou das três edições do Circuito TriAlter, na vila de Alter do Chão, no Pará — Foto: Thais Odani/Arquivo Pessoal

– O meu corpo é preparado para esse tipo de situação, mas o cansaço foi diferente até mesmo por conta da barriga, mas o resto foi tranquilo. Foi um desafio, eu não sabia se iria completar o percurso que era o meu objetivo -, contou.

A partir de agora, Thais espera os minutos para ter a pequena Luíza nos braços para a nova aventura de viver plenamente a maternidade.

– Eu nunca pensei em ter filhos justamente por conta do esporte, porque sempre estou competindo. Todo mundo trata a gravidez como se fosse uma doença, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando estamos com acompanhamento certo a gente pode sim fazer. Espero encorajar outras mulheres -, finalizou.

Por Geovane Brito, GloboEsporte.com — Santarém, PA

