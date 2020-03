Garimpeiros voltam a invadir Garimpo em Pontes e Lacerda no Mato Grosso

Garimpo em Pontes e Lacerda (MT) foi esvaziado — Foto: Guto Abranches/TVCA

A invasão aconteceu neste ultimo final de Semana, a invasão volta acontecer quatro anos após a Policia Federal retirar os garimpeiros que invadiram em 2015 a Serra do Caldeirão em Pontes e Lacerda, a 483 km da Capital Cuiabá.

A informação saiu do G1 MT na tarde desta segunda-feira (09), que a invasão já é de conhecimento da Polícia Federal, que é a responsável pela investigação de exploração ilegal de minério.

Segundo as denúncias, algumas barracas já estariam instaladas.

Essa não é a primeira vez que a área é alvo de garimpeiros. Em 2015, cerca de 600 pessoas invadiram uma área particular em busca de ouro.

Na época, 10 pessoas foram presas. O fechamento do garimpo ilegal aconteceu depois de uma decisão da Justiça Federal.

