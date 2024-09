Vini Jr. pede desculpa após derrota e diz que jogadores querem tirar o ‘Brasil dessa situação’

Brasileiro não tem rendido na equipe nacional (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira perdeu para o Paraguai e caiu uma posição na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Cotado para ganhar o prêmio Bola de Ouro, o atacante Vinícius Júnior se desculpou com os torcedores pela derrota da Seleção Brasileira para o Paraguai. O jogo, que ocorreu na noite da última terça-feira (10), terminou 1 a 0 para os paraguaios. Após a partida, o jogador do Real Madrid falou sobre o atual momento da equipe e reconheceu que o momento não é bom. “Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação, todo mundo vai voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem, ganhar os jogos com mais facilidade”, afirmou o atacante em entrevista para o SporTV na saída do estádio Defensores del Chaco.

“Não podemos vir aqui (Assunção), perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo”, completou Vini Jr.

Com a derrota, o Brasil caiu para a quinta posição da tabela, com 10 pontos. A equipe segue na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Já o Paraguai está na sétima posição, área da repescagem. A Argentina segue na liderança, com dois pontos de vantagem para a Colômbia. O próximo compromisso da Seleção Brasileira será no dia 10 de outubro, contra o Chile, no estádio Nacional de Chile, às 21h. “Os jogos na Europa são mais rápidos do que aqui. A bola chega mais rápido por conta do campo, temos que nos adaptar para jogarmos da melhor maneira para ganharmos os jogos. Ganhando, teremos mais tranquilidade para jogar diferente. É isso. Quero pedir perdão à torcida, sei que é um momento complicado, mas queremos apenas evoluir”, concluiu Vinícius.

