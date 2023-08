“Desenvolvendo habilidades de comunicação não violenta para a construção de uma Cultura de Paz” será tema de podcast

No próximo dia 25 de agosto de 2023 (sexta-feira), das 10h30 às 12 horas, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, em sua plataforma no YouTube, um podcast com o tema “Desenvolvendo habilidades de comunicação não violenta para a construção de uma Cultura de Paz”.

A iniciativa visa apresentar elementos práticos objetivos que contribuam para o dia a dia de educadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, entre outros profissionais que atuam em entidades beneficentes e em órgãos públicos, além de colaborar com práticas pacíficas para lidar com conflitos, fornecendo técnicas para a condução de situações, especialmente aquelas em que os comportamentos representem risco ao bem-estar físico.

Para isso, o debate contará com a participação de Luciano Costa, psicanalista clínico e disseminador de conhecimentos Comunicação Não Violenta (CNV) em palestras e formações de educadores, gestores e interessados; Anna Castanho, pedagoga e psicóloga, com especialização nas áreas de gestão pedagógica, práticas restaurativas e área clínica respectivamente; e supervisora técnica das atividades socioassistenciais da LBV; e Paula Suelí, coordenadora da equipe de Cultura Ecumênica da Rede de Ensino da LBV, mestranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), bacharel em História pela USP, pós-graduada em Gestão Escolar e apresentadora da Boa Vontade TV.

O evento é gratuito. Acesse o link: www.youtube.com/lbvbrasil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2023/16:21:40

