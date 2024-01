Pai e filho são presos em operação de combate à venda de imagens de abuso sexual infantil no Pará

Milhares de imagens de conteúdo de violência sexual eram comercializadas pela internet, segundo as investigações. Pai foi preso por posse de arma e munição.

Pai e filho foram presos em flagrante na operação “Hänsel und Gretel” da Polícia Federal nesta quarta-feira (31) no Pará. O filho, que não teve nome divulgado, é investigado por venda de milhares de imagens de abuso sexual infanto-juvenil na internet.

O caso foi em Floresta do Araguaia, no sul do estado. Segundo a PF, o alvo principal foi preso em flagrante por ter pornografia infantil no celular pessoal. O aparelho foi apreendido junto com vários chips telefônicos.

Após receber o pagamento via pix, o investigado teria compartilhado em aplicativos de mensagens mais de trinta mil mídias de abuso sexual infantil, necrofilia, incesto e zoofilia, de acordo com as investigações.

Já a outra pessoa presa é pai do investigado. Ele tinha posse irregular de revólver calibre 38, com munições de uso restrito. A arma e as munições foram apreendidas pela PF e o flagrante foi encaminhado à Polícia Civil.

“A investigação aponta que o pai, funcionário de empresa de segurança, não sabia da venda de imagens ilegais feitas pelo filho na internet”, afirma a PF.

O nome da operação, Hänsel und Gretel faz referência à lenda alemã que inspirou a criação do conto de João e Maria, filhos de um lenhador que moravam na floresta.

