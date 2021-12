Atlético-MG consegue virada relâmpago e é campeão brasileiro após 50 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em seguida, aos 28, Keno dominou pelo lado esquerdo da grande área, puxou para a direita e mandou linda bola colocada, no ângulo de Danilo Fernandes, que, desta vez, não pôde defender. Quatro minutos depois, o mesmo Keno bateu da meia-lua para anotar o gol do título e tirar o Galo da fila.

O gol pôs fogo no jogo. O Galo até tentou ensaiar pressão para buscar o empate, mas o Bahia aproveitou contra-ataque para ampliar a vantagem. Matheus Bahia cruzou e Gilberto desviou para as redes.

Os 45 minutos finais começaram no lá e cá. Hulk dominou pelo meio, puxou para a esquerda e soltou a bomba, obrigando, mais uma vez, defesa de Danilo Fernandes. A cobrança de escanteio após a finalização originou ótimo contra-ataque do Bahia. Raí ia ficando cara a cara com Éverson e, ao invés da finalização, optou pelo passe para Rossi, que avançava pelo lado direito, mas Nathan Silva conseguiu cortar.

O Galo tentou começar mais em cima, circulando a bola pela área do Bahia. A pressão inicial forçou defesas de Danilo Fernandes em chutes de Keno. O Bahia respondeu com cabeceio por cima de Rodriguinho .

O jogo – A primeira etapa da partida não teve domínio claro de nenhum dos lados. Com as duas equipes tratando o confronto como final de campeonato, os 45 minutos iniciais foram de muito equilíbrio.

Pela próxima rodada, o Atlético-MG comemorará o título de frente para sua torcida, no Mineirão, contra o Bragantino, às 16h (de Brasília) deste domingo. Já o Bahia recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário.

Agora, a equipe de Cuca vai a 81 pontos e, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, não pode mais ser alcançada pelo vice-líder Flamengo, com 70.

Agora é oficial! O Atlético-MG é campeão brasileiro após 50 anos. Na noite desta quinta-feira, a equipe venceu o Bahia na Fonte Nova com direito a virada impressionante e conquistou o título. O belíssimo jogo coroou a ótima campanha do Galo na competição.

You May Also Like