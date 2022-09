Atlético-MG empata com Red Bull Bragantino e perde chance de colar no G6

Atlético-MG e Bragantino empataram por 1 a 1, há pouco, em duelo adiantado da 26ª rodada do Brasileirão.

Jogando em casa, o Galo abriu o placar ainda no começo do jogo, com Ademir, mas sofreu o empate ainda na primeira etapa, com gol de Aderlan.

Com o resultado, o Galo perde a chance de encostar no G6 e fica na sétima colocação, com 40 pontos. Do outro lado, o Massa Bruta ocupa a 11ª posição, com 33 pontos somados até o momento.

O jogo – O Atlético-MG começou a partida no ataque, enquanto o Bragantino buscava jogada de velocidade. Assim, o Galo abriu o placar logo no início, aos 16 minutos. Ademir aproveitou cruzamento de Guga, pelo lado direito do ataque, e bateu para o gol.

Com a vantagem dos mineiros, o Bragantino começou a se abrir, visando uma reação. Após boa chance de Léo Ortiz, aos 23 minutos, o empate veio nos pés de Aderlan. Aos 30 minutos de jogo, o lateral recebeu lançamento na direita, nas costas de Arana, limpou Junior Alonso e marcou belo gol.

Dessa forma, o jogo foi para o intervalo com o empate no placar. Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu movimentada, com o Atlético-MG pressionando no campo de ataque e criando mais chances. O Massa Bruta, por outro lado, se protegeu diante das investidas.

Assim, aos 16 minutos, Nacho mandou a bola na trave de Cleiton e por pouco não ampliou. Quatro minutos depois, foi a vez de Keno parar no goleiro. Com o tempo, o Galo passou a controlar o jogo no meio de campo e, com isso, a partida ficou mais cadenciada.

O time da casa voltou a chegar com perigo aos 37 minutos do segundo tempo. Arana cruzou na medida para Eduardo Sasha, que cabeceou para grande defesa de Cleiton. O Atlético-MG insistiu até o fim, mas não conseguiu o desempate. Fim de jogo e placar final de 1 a 1. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Pedro Souza/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 08/09/2022/

