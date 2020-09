Goleiro do Cuiabá diz que empate com Botafogo na Série B tem gosto de derrota

Mesmo com a manutenção da liderança e da invencibilidade na temporada, o goleiro do Cuiabá, João Carlos, lamentou muito o empate do Dourado, em 1 a 1, diante do Botafogo-SP, ontem no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Conforme Só Notícias informou, o time de Mato Grosso saiu na frente do placar com gol marcado por Jenison no primeiro tempo, mas sofreu o empate aos 39 minutos do segundo tempo.

“Lamentavelmente sofremos o gol no fim. Criamos mais oportunidades de gol durante o jogo, poderíamos ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, mas deixamos o adversário jogar na etapa final. Este empate tem gosto de derrota”, afirmou João Carlos logo após a partida.

Com o empate, o Dourado foi a 14 pontos e manteve-se na liderança da competição mesmo com um jogo a menos do que a maioria dos adversários, só que agora com o mesmo npumero de pontos doParaná, que ganhou da Ponte Preta. Se o Operário-PR vencer o Avaí, hoje em Florianópolis, pode assumir a liderança e puxar o Cuiabá para o segundo lugar.

O próximo compromisso do Cuiabá é no sábado e também fora de casa. Às 15h30 (horário de Mato Grosso) o Dourado enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. O treinador poderá contar com o retorno do lateral-direito Heyner, que cumpriu suspensão, mas não sabe se o volante Rafael Gava, o zagueiro Everton Sena e o atacante Felipe Marques estarão recuperados das dores musculares.

