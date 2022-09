Sobe para quatro as vítimas do acidente entre carro e carreta na BR-163

(Foto: Power Mix/Arquivo Pessoal) – Quatro pessoas da mesma família morreram, e uma ficou gravemente ferida, após se envolverem em um grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta, na manhã desta quarta-feira (07), por volta das 11h00, no Km 567 da BR-163, cerca de 26 km de Nova Mutum/MT, sentido sul.

Os veículos envolvidos são, um GM Prisma, de cor prata, placas de Rondonópolis/MT, e uma carreta Mercedes Benz Actros, de cor branca, placas de Tabaporã/MT.

Segundo informações, os ocupantes do veículo voltavam de um velório onde o pai do condutor do carro havia falecido e sido sepultado no último domingo (04), em Guarantã do Norte/MT.

Duas vítimas, identificadas como Daniel Marcos Meira, 46 anos (condutor do veículo), e Adelícia das Virgens Meira, 15 anos (filha e passageira do banco traseiro, na lateral do motorista), morreram no local.

As outras duas vítimas identificadas como Aquila Samily Meira dos Santos, 12 anos, e Zelia Maria das Virgens, 53 anos, foram socorridas com vida e encaminhadas para o Hospital Hilda Strenger Ribeiro, porém não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

As equipes de resgate da Rota do Oeste socorreram três vítimas com vida do carro, porém apenas a prima, identificada como Rita Rosangela Gomes Meira, 41 anos, se encontra com vida, seu estado de saúde é considerado grave.

O condutor da carreta saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico, mas posteriormente pediu para ser levado a uma unidade de saúde. Todas as vítimas atendidas foram levadas para o Hospital de Nova Mutum.

A pista ficou interditada até às 12h38 para remoção dos destroços da rodovia e o tráfego foi liberado em seguida (Com informações da Redação/Djeferson Kronbauer).

Jornal Folha do Progresso em 08/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...