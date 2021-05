Atlético-MG goleia La Guaira e garante melhor campanha da fase de grupos da Libertadores

Pela sexta e última rodada do Grupo H da Libertadores, o Atlético-MG venceu o Deportivo La Guaira, da Venezuela, por 4 a 0 nesta terça-feira, no Mineirão. Com o resultado, o Galo garantiu a melhor campanha da fase de grupos do torneio continental.

Já classificado às oitavas de final, o time do técnico Cuca não teve dificuldade para triunfar. No primeiro tempo, Savarino abriu o placar, enquanto Marrony ampliou. Já na segunda etapa, Hulk e Nathan decretaram a goleada.

Com 16 pontos, o Atlético terminou na liderança do Grupo H. Com a melhor campanha, o Alvinegro poderá decidir em casa os confrontos de mata-mata. As oitavas de final da Libertadores serão realizadas em julho. Já o sorteio está marcado para o dia 2 de junho.

O Atlético-MG entra em campo novamente no domingo, às 11 horas (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Atlético-MG foi superior desde o apito inicial. Antes de abrir o placar, os donos da casa chegaram com perigo em três ocasiões. Na primeira, Guilherme Arana mandou para fora. Depois, Hulk ficou na cara do goleiro Olses e também errou o alvo. Na sequência, Savarino exigiu defesa do arqueiro venezuelano.

Aos 27 minutos, a pressão atleticana deu resultado. Após belo passe de Arana, Hulk entrou livre na área e rolou para Savarino completar para o gol vazio.

Antes de ampliar, o Galo perdeu algumas oportunidades. O goleiro Olses fez grandes defesas em cabeçada de Nacho Fernández e chute de Guga no rebote, ambas no mesmo lance. Nacho também teve outra oportunidade para marcar, mas acabou furando após cruzamento de Marrony.

Foi de Marrony, inclusive, que saiu o segundo gol alvinegro. Aos 43 minutos, Junior Alonso cruzou na segunda trave e Nacho Fernández cabeceou para o meio da área, onde o camisa 38 ficou com a bola. Após chute defendido por Olses, o atacante marcou no rebote.

Na segunda etapa, Hulk ampliou com um golaço. Aos quatro minutos, o atacante recebeu na entrada da área, tabelou com Nacho Fernández e chutou colocado para marcar pela sexta vez na Libertadores. Agora, o camisa 7 do Galo é o artilheiro do torneio, empatado com Gabigol, do Flamengo, e Borja, do já eliminado Junior Barranquilla.

Após o terceiro gol, o Atlético-MG diminuiu o ritmo. Hulk ainda ficou perto de balançar as redes novamente, levando perigo em cabeçada de dentro da área e finalização de fora. Mas foi Nathan quem garantiu a goleada, já nos acréscimos. O meia recebeu cruzamento de Arana, fintou a marcação e deu números finais ao jogo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

