Com Vini Jr. favorito, Bola de Ouro será entregue nesta segunda

Vini Jr. é favorito para a Bola de Ouro • Foto: Reprodução / X

Atacante foi campeão Espanhol e da Champions League pelo Real Madrid e pode trazer prêmio para o Brasil após 17 anos.

Será conhecido nesta segunda-feira (28) o melhor jogador de futebol do mundo na temporada 2023/24. O tradicional prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football, começa às 16h (de Brasília), em cerimônia realizada em Paris, capital da França.

Um dos principais favoritos ao prêmio é o atacante Vini Jr., do Real Madrid. O brasileiro foi destaque nos títulos do Campeonato Espanhol e Champions League, com direito a gols decisivos e participações diretas em ambas as conquistas dos Merengues.

Vini Jr. pode trazer o prêmio de volta para o Brasil após 17 anos. O último brasileiro vencedor foi Kaká, então jogador do Milan-ITA, em 2007. Para isso, entretanto, será preciso desbancar nomes de peso no futebol mundial.

Jude Bellingham, Dani Carvajal e Rodri também surgem como favoritos ao prêmio. Os dois primeiros são companheiros de Vini Jr. no Real Madrid e conquistaram os mesmo títulos pelo clube, mas Carvajal se destaca também por ser parte do elenco da Espanha no título da Eurocopa.

Outro campeão europeu é o meia Rodri, do Manchester City. O espanhol ainda venceu a Premier League e foi peça decisiva do time de Pep Guardiola na temporada passada. Em 2024/25, ele não estará em campo devido a grave lesão no joelho.

Pela terceira vez na história, a Bola de Ouro considera o período da temporada no futebol europeu, em vez do ano civil. Assim, será levada em conta a temporada 2023/24, entre agosto de 2023 e julho de 2024.

Todas as categorias do prêmio Bola de Ouro 2024

Troféu Kopa (melhor jogador do mundo com até 21 anos)

Troféu Yashin (melhor goleiro do mundo)

Clube do ano no futebol masculino

Clube do ano do futebol feminino

Melhor técnico(a) do futebol masculino

Melhor técnica(o) do futebol feminino

Bola de Ouro do futebol feminino

Bola de Ouro do futebol masculino

Indicados à Bola de Ouro 2024 no futebol masculino

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucrânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Internazionale/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Internazionale/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

Fonte: CNN Brasil

