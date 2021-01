Atlético-MG leva empate do Grêmio e perde chance de colar na liderança do Brasileirão

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrada.

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do torneio, o Atlético-MG empatou com o Grêmio por 1 a 1, fora de casa, em um confronto direto pelas primeiras posições. Hyoran, de pênalti, anotou o tento dos visitantes, enquanto Everton fez o dos anfitriões.

Com o resultado, o Galo permanece na terceira colocação da competição, com 54 pontos, e pode se distanciar da liderança da competição, já que São Paulo e Internacional, líder e vice-líder, respectivamente, se enfrentam no Morumbi ainda nesta quarta-feira. Já o Tricolor Gaúcho está em sexto, com 51.

Na próxima rodada, o clube mineiro visita o Vasco, às 21h (de Brasília) do sábado. No dia seguinte, o time do técnico Renato Portaluppi tem um clássico contra o Internacional, no Beira-Rio.

O jogo – A primeira etapa começou bem estudada na Arena do Grêmio. De um lado, os mandantes dominavam a posse de bola, mas encontravam dificuldades para furar a marcação, principalmente pelo alto número de passes errados. Enquanto isso, os visitantes exploravam o contra-ataque.

E foi justamente assim que surgiu a primeira chance de gol da partida. Com 14 minutos, o Tricolor se complicou na saída de bola, Eduardo Vargas aproveitou e tocou para Savarino, que, por sua vez, arriscou de longe, dando trabalho para Vanderlei.

Já aos 30, Keno arrancou pelo meio e encontrou Vargas. O chileno, então, deu um lindo toque de calcanhar para a passagem de Guilherme Arana, que, ao invadir a área, foi derrubado por Thaciano, configurando pênalti para o Galo. Na cobrança, Hyoran colocou a bola no fundo da rede e abriu o placar.

No segundo tempo, os mineiros voltaram melhor. Aos seis, Allan arriscou de longe, mas Vanderlei agarrou com segurança. Quatro minutos depois, o arqueiro voltou a ser testado, dessa vez em forte arremate de Vargas. Aos 17, o atacante chileno tentou mais uma, mas de novo viu o goleiro se sobressair.

A partir de então, o Grêmio se mandou para o ataque, mas encontrou muitas dificuldades para furar a marcação adversária. No entanto, aos 40 minutos, Everton, que havia acabado de entrar, aproveitou a sobra de bola na entrada da área e deixou tudo igual em um belo arremate. No último lance, Ferreira ainda quase virou, mas Éverson executou grande defesa para evitar que a bola entrasse.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

