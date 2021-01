Aparecidense atropela Aquidauanense e garante vaga contra Cuiabá pela Copa Verde

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já o Sinop Futebol Clube estreou na competição com goleada, por 4 a 0, e eliminou o Águia Negra (MS), há pouco. Nas oitavas, o Galo do Norte enfrentará o Atlético Goianiense (que joga a Série A do Brasileiro) na segunda-feira, às 16h, fora de casa.

Conforme Só Notícias já informou, o Brasiliense derrotou o Vitória, por 4 a 0, e enfrentará o Luverdense nas oitavas de final. A partida será no próximo domingo, às 16h, no estádio Passo das Emas.

A Aparecidense (GO) não teve piedade e massacrou a Aquidauanense (MS) goleando, por 7 a 0, em partida válida pela primeira fase da Copa Verde, no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, há pouco.

You May Also Like