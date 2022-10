Atlético-MG vence e sacramenta rebaixamento do Juventude à Série B

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Juventude na noite desta quinta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e venceu por 1 a 0. Dodô marcou o único gol do jogo, que decretou o rebaixamento do time gaúcho.

Assim, o Galo volta a vencer após três rodadas e, apesar de continuar na sétima colocação, empatou com o Athletico-PR. Agora, ambos os clubes somam 51 pontos. Dessa forma, com a possível abertura de uma sexta vaga direta à fase de grupos da Libertadores, a equipe treinada por Cuca segue viva na briga.

Por outro lado, o Papo segue sem conseguir triunfar no segundo turno da competição e vê sacramentado a sua descida à Série C. Isso porque, a quatro rodadas do fim, o time alviverde está a 13 pontos de distância do Ceará, primeiro clube fora do Z4.

Pela próxima rodada, portanto, o Atlético-MG faz confronto direto contra o São Paulo, às 21h30 de terça-feira, no Morumbi. Na noite seguinte, o Juventude cumpre tabela contra o ameaçado Coritiba, a partir das 19 horas, no Alfredo Jaconi.

Em busca de espantar uma possível sequência sem vitórias e apoiado pela torcida, o Atlético-MG levou perigo duas vezes seguidas logo nos primeiros minutos de jogo. No início, Keno recebeu após erro na saída de bola do Juventude, passou por Paulo Miranda e então chutou perto da trave do goleiro César.

Dois minutos depois, Pavón avançou em velocidade na direita e cruzou para Nacho. O argentino finalizou com liberdade, dentro da área, mas mandou por cima do gol.

Aos 11, a postura do Galo foi recompensada com gol do lateral Dodô. Após ótima triangulação na esquerda, Jair escorou de cabeça para o camisa 6, que então soltou uma bomba e abriu o marcador para os mineiros. O lance foi confirmado pelo VAR.

Sete minutos mais tarde, Sasha assustou em batida colocada que passou perto do travessão. Aos 32, o Juventude chegou a primeira vez, em cabeçada de Yuri Lima após cobrança de escanteio, mas Éverson espalmou para longe.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, o Atlético-MG quase ampliou aos 34 minutos. Keno acionou Dodô dentro da área, que cortou a marcação e cruzou rasteiro para Pavón. O argentino finalizou pressionado, mas errou o alvo. Aos 39, foi a vez de Isidro Pitta desperdiçar grande chance após cruzamento de Paulo Henrique. Mesmo livre de marcação, o paraguaio mandou para fora.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG teve um pênalti marcado a seu favor, logo aos cinco minutos, em falta cometida por Paulo Henrique em cima de Nacho dentro da área. Na cobrança, o argentino parou em César, que fez outra grande defesa na sobra.

Por fim, o Juventude teve outras chances de empatar a partida. Aos 19 minutos da etapa final, Pitta ganhou disputa de Jemerson e rolou para Jadson, que finalizou cruzado para fora. Depois, aos 38, foi a vez de Rafinha parar em Éverson após cruzamento de Paulo Henrique.

(Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 28/10/2022/

