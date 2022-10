Casal é flagrado pela PM com 14kg de drogas dentro de bagagem no porto de Juruti

(Foto:Portal do Coruja) – Equipes da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional I, prenderam na tarde da última quarta-feira (26) um casal por tráfico de entorpecentes no município de Juruti, região do Baixo Amazonas.

Os policiais militares estavam realizando ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas nas embarcações que atracam no Porto Municipal da cidade quando localizaram uma quantidade expressiva de entorpecentes na bagagem carregada por um homem e uma mulher.

Sete tabletes de maconha, contendo mais de 14 quilos do entorpecente foram apreendidos pela PM e apresentados juntamente com o casal, na Delegacia de Polícia Civil do município para a realização dos procedimentos administrativos necessários.(Com informações da PM-PA).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/09:28:23

