Atlético-MG volta a tropeçar e fica no empate com o Bahia

Brigando por objetivos distintos nesta reta final de Brasileiro, Atlético-MG e Bahia entraram em campo neste sábado, em partida válida pela 36ª rodada. O Galo voltou a tropeçar, desta vez jogando no Independência, e ficou no empate por 1 a 1.

Para seguir vivo na corrida pelo título, a equipe mineira não poderia sequer sonhar com erros. E, sabendo da importância da partida, começou pressionando o tricolor baiano.

Logo na primeira etapa, aos 19 minutos, Guilherme Arana apareceu como garçom pela décima vez no campeonato e cruzou para Eduardo Sasha abrir o marcador em Belo Horizonte.

Apesar da vantagem, o primeiro tempo foi reflexo do futebol apresentado pelo Galo durante boa parte da temporada. Muito domínio e pouca objetividade.

Logo na volta do intervalo, a equipe atleticana pagou o pecado. No primeiro minuto de bola rolando, Rossi ganhou de Alonso na velocidade e bateu firme para deixar tudo igual no Independência.

O Bahia recuou e foi cansando, deixando mais espaços para o Galo crescer no jogo. Atrás do gol da vitória, o Atlético só não conseguiu porque parou na ótima atuação do goleiro Claus.

O tropeço em casa deixa o Galo com 62 pontos, quatro a menos que o líder Internacional e três do vice Flamengo. A equipe de Sampaoli vai precisar secar os rivais na rodada para seguir sonhando com um possível título do Brasileirão.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

13/02/2021 21:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...