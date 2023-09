Ator Kayky Brito é atropelado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e estado de saúde é gravíssimo

Kayky Brito no Rock in Rio, em 2019 — Foto: Wallace Barbosa/AgNewsc

Ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano (entenda aqui).

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador.

O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h da manhã, o rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração. Kayky é irmão da também atriz Sthefany Brito.

Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina.

Fonte: Rafael Nascimento, g1 Rio/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/09:08:44

