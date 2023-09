Publicação Nº 0118/2023 – MARIA LUCIA DO SANTOS

MARIA LUCIA DO SANTOS , inscrita no CNPJ: 41.984.040/0001-00, situada na rua Marechal Rondon, n° 243, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S) através do protocolo n° 1129/2023 em 06/09/2023 para sua atividade.

