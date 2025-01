Atriz americana é encontrada morta em casa incendiada em Los Angeles

Restos mortais de Dalyce Curry foram encontrados no imóvel que ela morava. ( Foto: Reprodução)

O corpo de Dalyce Curry foi encontrado pelas autoridades locais.

A atriz norte-americana Dalyce Curry, de 95 anos, está entre os 24 mortos nos incêndios florestais que afetam Los Angeles nos últimos dias. A confirmação do falecimento chegou à família apenas no domingo (12).Os restos mortais da artista foram encontrados em uma das casas de Altadena, em uma área afetada pelas chamas, de acordo com o TMZ, site de celebridades.

As mansões milionárias de o Mel Gibson e Tina Knowles (mãe de Beyoncé) também foram destruídas pelos incêndios florestais.

Curry é conhecida pela suas atuações em Os 10 Mandamentos, Blues Brothers, The Ten Commandments e Os Irmãos Cara-de-Pau.

Neta da atriz, Dalyce Kelley usou as redes sociais nos últimos dias para compartilhar com seus seguidores do Facebook o pedido de buscas pela avó. Kelley tinha deixado em casa poucas horas antes do início dos incêndios. Ela chegou a visitar abrigos da região.

A jovem chegou a ir à casa no dia seguinte, mas as autoridades não permitiram que entrasse no local, que estava destruído. “Há cerca de uma hora o legista confirmou que os restos dela foram mesmo encontrados em sua propriedade”, escreveu a neta nas redes sociais.

“Tivemos uma ótima jornada. Ela impactou a minha vida de várias formas. Uma perda devastadora”, encerrou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/13:34:25

