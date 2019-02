Atriz de Smallville presta depoimento sobre seita que recrutava escravas sexuais

Allison Mack, conhecida por interpretar Chloe no seriado Smallville, prestou depoimento em Nova York depois de ser acusada de tráfico sexual por participar da seita NXIVM (pronunciado nexium). A atriz reafirmou ser inocente e ainda será ouvida outras vezes antes do julgamento, marcado para 1º de outubro. A próxima audiência ocorre em junho. O criador da seita, Keith Raniere, preso desde o mês de março, também está participando das sessões.

A atriz foi presa no dia 20 de abril por associação a culto de escravidão sexual. Allison foi solta após a mãe pagar fiança de US$5 milhões e está morando na Califórnia junto com os pais. Ela está negociando um acordo de delação premiada com a procuradoria federal americana, pelo qual pode testemunhar contra Keith Raniere.

