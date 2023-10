Audiência que pode tirar mandato de Moro é marcada pelo TRE do Paraná para 16 de novembro

(Foto:Reprodução) – Senador e seus dois suplentes serão ouvidos por meio de uma videoconferência; ações foram movidas pelo PT e pelo PL

PT e PL pedem que Sergio Moro seja cassado e fique inelegível por oito anos

O desembargador Dartagnan Serpa Sá, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), agendou para o dia 16 de novembro, às 13h, a audiência de duas ações que podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Os processos foram movidos pelo PT (Partido dos Trabalhadores) e pelo PL (Partido Liberal).

Além do senador, seus suplentes Luis Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra também serão ouvidos na mesma audiência, que será realizada por meio de videoconferência.

Os processos tramitam no TRE-PR, mas podem chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas acusações movidas pelo PT, o partido alega que Moro utilizou recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para favorecer sua pré-candidatura. O PT também afirma terem ocorrido “movimentações financeiras suspeitas” e “ilicitudes que afrontam expressamente as normas eleitorais”.

Já no processo movido pelo PL, o partido declara ter existido “desequilíbrio eleitoral” ocasionado por supostas irregularidades na campanha de Moro, principalmente após sua filiação ao Podemos.

Outro questionamento da sigla é o ex-magistrado ter sido pré-candidato à Presidência e, posteriormente, ter migrado para o União Brasil com o intuito de concorrer ao Senado. As siglas pedem que Sergio Moro seja cassado e fique inelegível por oito anos.

Fonte:Jovem Pan/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2023/08:48:40

