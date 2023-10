Com Brasil em campo, Eliminatórias tem cinco jogos nesta quinta-feira

Seleção Brasileira treinando na Arena Pantanal, em Cuiabá – (Foto: Vitor Silva/CBF).

Os confrontos são válidos pela 3ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 tem os cinco jogos da 3ª rodada nesta quinta-feira (12). A Seleção Brasileira tem a Seleção Venezuelana na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O duelo está marcado para as 20h30.

O Brasil do técnico Fernando Diniz deve ir a campo com Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.

Já a equipe Vinotinto do técnico Fernando Batista deve jogar com Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Sosa, Herrera, José Martínez e Soteldo; Josef Martínez e Rondón.

O Brasil defende o retrospecto de nunca ter perdido para os venezuelanos nas eliminatórias. Esta partida será a de encerramento do dia.

Os jogos começam com Colômbia x Uruguai às 16h30 no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Na sequência, às 19h, dois confrontos. A Bolívia recebe o Equador no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Já os campeões do mundo, a Argentina tem o Paraguai no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Às 20h, a bola rola para Chile x Peru no Estádio Nacional, em Santiago. Os jogos da 4ª rodada serão todos na terça-feira (17).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2023/09:00:00

