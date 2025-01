Corpo de homem é achado esquartejado dentro de baú em SC

Foto: Ilustrativa | Vítima de 41 anos foi morta em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Vítima estava dentro de um quarto com sangue pelo chão e colchão.

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de um baú em uma casa de Rio do Sul, cidade no Vale do Itajaí. O corpo da vítima foi encontrado esquartejado em um quarto trancado e com sangue espalhado pelo chão e colchão. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu no sábado (11). Nesta segunda-feira (13), o delegado Bruno Reis informou que os fatos estão sendo apurados por meio de inquérito e que nenhuma outra informação será repassada neste momento.

A mulher do homem foi encontrada na casa dos pais, que não teve o endereço informado, e afirmou que por volta das 3h de sábado teria sido agredida pelo homem e saído da casa.

Pela manhã, ao voltar para o local, passou por dois homens e escutou que teriam matado o companheiro dela, com um martelo.

Com medo, ela ligou para a polícia e denunciou o caso. A identidade da vítima não foi divulgada até a última atualização do texto.

PM foi acionada pela manhã

A Polícia Militar foi acionada após receber uma ligação sobre um homicídio na rua onde o corpo estava, no bairro Canoas, às 8h.

Ao chegar no local, os policiais questionaram moradores que teriam relatado que tudo ia tranquilo na rua. Os agentes, então fizeram rondas no local e encontraram uma casa com a porta dos fundos aberta.

Entraram no terreno e viram a porta de um quarto trancada com um cadeado. Após abrir, a PM encontrou o corpo e acionou a perícia para fazer a identificação.

