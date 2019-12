Aulas estão suspensas em escola onde diretora foi esfaqueada por professor em MT

Por Emerson Sanchez, TV Centro América 02/12/2019 15h06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a secretaria municipal de educação o professor é servidor efetivo do município há mais der 15 anos e já trabalhou em outras escolas.

Segundo a PM, ele tentou trancar a porta pra impedir a entrada de outras pessoas. A professora foi atingida por, pelo menos, três golpes de faca no ombro no cotovelo e nas mãos.

You May Also Like