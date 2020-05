Aulas na escola Waldemar Lindermayer seguem suspensas e antecipação das férias é prorrogada na rede estadual no Pará

(Foto:Reprodução) – Governo do estado prorrogou para 30 dias o período no próximo mês de julho

As aulas na escola Waldemar Lindermayer de Novo Progresso e na rede estadual seguem suspensas por conta do novo coronavírus

A Direção da Escola estadual Waldemar Lindermayer localizada na Rua Maria Valeria Rempel (próximo ao Lago Municipal) no Bairro Cristo Rei em Novo Progresso , entregou os cartões de vale-alimentação escolar aos alunos da escola.

Leia mais:Direção da Escola Waldemar Lindermayer convoca alunos para receber vale-alimentação em Novo Progresso

O Governo do Estado prorrogou, em publicação extra do Diário Oficial na quarta-feira (6), a antecipação das férias escolares referente a 15 dias de julho para 30 dias do mesmo mês. De acordo com a atualização do Decreto Nº 609, “a contar do dia 22 de abril de 2020, a suspensão das aulas na rede de ensino público estadual deverá ser compreendida como férias escolares do mês de julho, com duração de 30 (trinta) dias”.

A medida foi tomada por conta do aumento dos casos de covid-19 no Pará. “O momento é de redobrar os cuidados com a saúde e nesse cenário de crescente disseminação do vírus não é possível retomar as aulas”, explicou a secretária de estado de educação, Elieth de Fátima Braga.

Segundo a Seduc, ainda não há previsão de retorno às aulas, porém os diretores estão sendo orientados a organizar o funcionamento mínimo de cada unidade de ensino, “uma vez que os prazos e providências precisam ser atendidos independente da pandemia”. Muitas escolas estão entregando os cartões de vale-alimentação escolar, em especial no interior do estado.

A recomendação geral é manter o trabalho remoto nas escolas, USEs (Unidades Seduc na Escola) e UREs (Unidades Regionais de Educação), como forma de manter as atividades à comunidade escolar e, ao mesmo tempo, salvaguardar a saúde dos servidores.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES O LIBERAL/ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...