Morre jornalista paraense Ronald Junqueiro

Cardiopata há muitos anos, o jornalista morreu neste sábado (02), no Hospital Amazônia, em Belém. O corpo será cremado neste domingo, às 15h30 – (FOTO:Divulgação)

Faleceu, na noite deste sábado (02), o jornalista, escritor, compositor, poeta e fotógrafo paraense Ronald Junqueiro Fernandes Vieira (66), vítima de um choque circulatório. Cardiopata há muitos anos, ele morreu às 23h45, no Hospital Amazônia, em Belém, onde estava internado desde o dia 23 de janeiro, após complicações por um procedimento cirúrgico.

O corpo está sendo velado na sala 1 da funerária Max Domini, na avenida José Bonifácio, no Guamá. Às 14h, será celebrada uma missa. Em seguida, às 15h30, ele será levado para o crematório, na Max Domini da rodovia BR-316.

Ronald deixa uma companheira com quem vivia há quase 30 anos, a também jornalista Suely Nascimento. Na carreira, trabalhou como repórter, editor e diretor de redação no jornal O Liberal. Também trabalhou na TV Liberal, no Sebrae, na Teia Comunicação e no Governo do Estado do Pará.

