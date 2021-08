Prefeito Gelson Dill encaminha projeto de lei que autoriza negociar aumento de 32% na tarifa de agua em Novo Progresso

Projeto que autoriza reajuste da tarifa de água em Novo Progresso terá que ser aprovado pela Câmara de Vereadores (Foto:Reprodução)

O Projeto de Lei nº 820/2021 foi encaminhado pelo Prefeito Gelson Dill (MDB) , e está na pauta do legislativo desta terça-feira 3 de Agosto de 2021.

De acordo com o PL 820/2021, de autoria do Prefeito Municipal Gelson Dill , a prefeitura precisa de autorização do legislativo para negociar junto com a empresa Águas de Novo Progresso o aumento de até 32% na tarifa, segundo o PL a tarifa está defasada.

A informação que haveria o aumento na tarifa de água foi feita pelo Jornal Folha do Progresso em maio, o aumento teria sido autorizado pela prefeitura para julho. Após a divulgação a prefeitura emitiu nota e disse que não procedia. Passado dois meses o prefeito volta atrás e pede autorização para negociar com a empresa sem a participação popular.



Leia mais:Tarifa de água em Novo Progresso terá aumento de 32,2%, em julho de 2021

O PL esta na pauta da sessão ordinária desta terça-feira 3 de Agosto de 2021, na Câmara Municipal de Novo Progresso. Veja pauta clique AQUI



Consta ainda no PL que o reajuste não obriga a consulta popular, que está em termos contratual, neste caso a Câmara precisa autorizar o prefeito para que junto a empresa negocie o aumento da tarifa de água em Novo Progresso.

Outro Lado

Em conversa com Vereador Juliano Simionato (DEM), que está de licença, o projeto foi encaminhado para a comissão de Constituição e Justiça, após parecer da comissão e jurídico emitidos, é deliberado no plenário da casa de leis. Na avaliação do vereador, como a Câmara podendo analisar o pedido de reajuste, a empresa terá que comprovar que realizou investimentos e cumpriu as metas estabelecidas em contrato da concessão, “na opinião do vereador, sem isso o aumento da tarifa não deve ser liberado”, pontuou Juliano.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...