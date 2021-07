Aulas presenciais na rede municipal de Novo Progresso voltam nesta segunda; entenda como será o retorno

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para trazer mais segurança para o retorno presencial dos professores nas escolas , os profissionais da educação precisam serem imunizados com as duas doses (Somente uma dose foram vacinados) .

O retorno presencial dos alunos será de forma escalonada, ou seja, os alunos a partir do Pré devem entrar em contato com sua escola onde realizou a matricula para obter informação sobre o retorno.

A próxima segunda-feira 02 de agosto de 2021 será marcada pela volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Educação, de Novo Progresso. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está divulgando as regras e orientações para um retorno seguro, no Ensino Infantil e Fundamental.

