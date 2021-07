Estudantes de Novo Progresso se destacam na redação do ENEM ao ultrapassar os 900 pontos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jornal Folha do Progresso com informações de Wesley Samuel emfoco.tv.br

Em Novo Progresso o destaque foi para dois estudantes do Colégio Hiper Ideal, André Bialas que obteve 900 pontos e a jovem Camila Saito Sassaki 980 pontos na prova de redação do ENEM.

(Fotos: Colégio Hiper Ideal) – Estudantes de escola particular em Novo Progresso têm mostrado seu potencial pelo desempenho alcançado na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujo tema foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

You May Also Like