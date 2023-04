Seduc abre inscrições para contratar psicólogos e assistentes sociais; saiba mais

(Foto:Ag. Pará) – A partir de hoje, psicólogos e assistentes sociais interessados em atuar na rede estadual de ensino podem participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 02/2023, destinado à formação de cadastro de reserva, organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A contratação está inserida no plano anunciado pelo Governo do Estado na última sexta-feira de combate à violência nas escolas. O Estado criou o Programa “Escola Segura”, um gabinete especializado para o desenvolvimento de ações voltadas ao trato da convivência e segurança nas escolas.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a iniciativa prevê a reestruturação e ampliação da Ronda Escolar; locação de agentes de segurança pública nos órgãos de gestão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e nas unidades escolares; estabelecimento de normas; revisão de protocolos de segurança e atuação entre família, segurança pública, órgãos do sistema protetivo e educação.

O aviso de edital do PSS foi divulgado nesta sexta-feira (31) , em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), e no site da Seduc. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no mesmo site, entre segunda-feira (03) e 23h59 h de quarta-feira (05). Os profissionais habilitados serão convocados de acordo com a demanda da Secretaria.

“A contratação dos psicólogos e assistentes sociais é fundamental para a continuidade das atividades escolares e da manutenção do ambiente escolar. Não é atendimento clínico na escola, e sim uma rede de suporte, apoio e de formação para os professores. Essa é a primeira vez que a rede estadual passa a ter psicólogos e assistentes sociais, que estarão organizados em fazer o acompanhamento das escolas e para a formação. Estamos acelerando o processo de contratação para que possamos construir essa rede de apoio com celeridade”, ressalta o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

O PSS terá três fases de seleção. A primeira é a inscrição pela internet, com o preenchimento de formulário e anexação da documentação exigida no edital. A segunda é a análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição on-line. A última fase será a entrevista com os profissionais.

Os candidatos selecionados serão convocados para assinatura do contrato administrativo, que terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para o regime de 36 horas semanais, a remuneração dos profissionais será de R$ 1.724,64, acrescida de 80% de gratificação de escolaridade sobre o vencimento-base, mais R$ 1.000,00 de auxílio alimentação.

Serviço: Inscrições ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) 02/2023 da Seduc. Do dia 03/04 (segunda-feira) até as 23h59 do dia 05 (quarta-feira), exclusivamente pelo site www.seduc.pa.gov.br

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do | Diário do Pará, em 03/04/2023/17:39:10

