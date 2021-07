Aumentam de uma só vez gasolina, diesel e gás de botijão a partir desta terça-feira, 6

Gás de cozinha fica mais caro nas refinarias – (Foto:Reprodução)

Gás de cozinha e gasolina lideram reajustes nas refinarias

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 5, que vai reajustar os preços da gasolina, diesel e do gás de botijão (GLP) a partir desta terça-feira,6, para as distribuidoras. As informações foram divulgadas pelo Globo

No caso da gasolina, o preço médio por litro sobe 6,32%, de R$ 2,53 para R$ 2,69. O acumulado do ano já beira os 46%.

Já o diesel terá um reajuste menor, de 3,69%, passando de R$ 2,71 para R$ 2,81 em média por litro. O combustível acumula alta de 39% apenas em 2021.

O gás de cozinha também terá reajuste forte nas distribuidoras, passando para R$ 3,60 por quilo, com um aumento médio de R$ 0,2, o que significa alta de 5,8%. O preço do gás de botijão já acumula alta de 38% neste ano.

Como se sabe, os aumentos começam nas refinarias e acabam na ponta, no bolso do consumidor.

Em nota, a estatal justifica que “busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Os preços praticados pela Petrobras seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”.

Por:O Liberal

