Câmeras de segurança do edifício onde uma briga entre vizinhos motivada por lixo terminou em morte, na capital goiana, registrou o momento em que a vítima arromba a porta e invade a casa do autor.

O caso aconteceu na terça-feira (30/1), no entanto, segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO) os desentendimentos entre os dois já duravam cerca de cinco anos.

Pelas imagens é possível ver o momento em que João Tovar Ataide, de 20 anos, aparece furioso, arromba a grade de proteção do apartamento do vizinho, dá socos e chutes e consegue abrir a porta da casa. Após entrar no apartamento, as imagens mostram quando o comissário de voo José Moreira Neto, de 38, vai até a grade arrombada e aparenta fechá-la.

Veja Vídeo:

Jovem invade casa vizinha ante de morrer em briga por lixo; Veja Vídeo

Leia mais: https://t.co/4OajP0M07W pic.twitter.com/abMJV107qm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 2, 2024

Morte

Pouco depois da invasão, o jovem foi morto com uma facada no abdômen.

José chegou a ser preso após o cr1me, suspeito de matar o vizinho, mas foi solto na quarta-feira (31/1) após audiência de custódia. De acordo com a decisão judicial, José é réu primário e deve utilizar tornozeleira eletrônica por 90 dias, além de comparecer em juízo uma vez ao mês para informar e justificar suas atividades.

O comissário ainda recebeu restrições de horários o qual poderá ficar ausente de sua residência e proibição de mudança de endereço sem aviso prévio.

Fonte: Revista 360° e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/13:28:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...