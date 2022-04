Autoridades federais fazem buscas a caçadores desaparecidos na Terra Indígena, no Pará

Trecho da BR-Transamazônica foi liberada após 3 dias de protestos dos familiares dos desaparecidos no PA — Foto: PRF/Divulgação

Três homens desapareceram no último domingo (24) ao terem entrado na área para caçar. Reserva indígena tem tamanho de 350 mil campos de futebol e abriga cerca de 23 aldeias.

Autoridades federais estão na Terra Indígena Parakanã para realizar buscas a três caçadores desaparecidos em Nova Repartimento, sudoeste do Pará. (As informações são do g1 PA).

A Justiça autorizou as buscas na reserva e a Polícia Federal e Fundação Nacional do Índio (Funai) entraram na área nesta quinta-feira (28).

A área da reserva Parakanã tem tamanho equivalente a 350 mil campos de futebol e abriga cerca de 23 aldeias, com uma população de 1,5 mil indígenas.

Os três homens desapareceram no último domingo (24). “De acordo com informações recebidas pelas instituições envolvidas no caso, os homens tinham o objetivo de praticar caça na Terra Indígena Parakanã”, informou o Ministério Público Federal (MPF).

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil da cidade e o MPF pediu instauração de inquérito pela Polícia Federal. A PF informou que um inquérito já foi instaurado para apurar o caso.

Autoridades federais se reuniram ao longo da semana para definir estratégias de buscas. Por se tratar de reserva indígena, apenas a Polícia Federal poderia fazer buscas e com autorização da Justiça.

Familiares de Cosmo Ribeiro de Sousa, William Santos Câmara e José Luiz da Silva Teixeira fecharam por três dias um trecho da BR-230 Transamazônica cobrando que as autoridades entrassem na reserva indígena o quanto antes para realizar as buscas – reveja no vídeo acima.

Após a Justiça autorizar as buscas, a rodovia foi liberada pelos familiares na noite de quinta-feira (28)

Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022

