Criança de três anos é encontrada morta dentro de piscina, em Marabá

Criança foi encontrada morta dentro de residência no bairro Bom Planalto (Foto:Parauapebas Notícias)

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas quando as equipes chegaram na residência, a menina já havia morrido. Caso aconteceu no bairro Bom Planalto

Uma criança de três anos de idade foi encontrada morta na tarde da última quinta-feira (28), em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, o corpo da menina, que morreu afogada, estava no fundo da piscina da casa dos pais dela, no bairro Bom Planalto. O caso deixou os moradores do Núcleo Cidade Nova e parentes da vítima muito abalados.

A residência onde a menina foi encontrada fica na rua Chico Mendes. Vizinhos relataram que a irmã que cuidava da criança sentiu falta dela, alertou as pessoas próximas e todos saíram à procura da garota, mas sem encontrá-la. Ao verificarem no interior da piscina, ela foi vista submersa, já em estado crítico.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, no entanto, quando as equipes de resgate chegaram no local, a criança já estava morta. Testemunhas disseram que os gritos de desespero dos familiares da pequena vítima deixou todos os presentes abalados emocionalmente.

O corpo da criança foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por perícia médica e depois foi liberado para sepultamento.(Com informações do portal Parauapebas Notícias).

Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

