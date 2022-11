Auxílio Caminhoneiro: veja quando sai a 5ª parcela

(Foto:Reprodução/Agência Brasil) – Benefício de R$1 mil foi antecipado e será pago ainda neste mês de novembro; prazo para envio da autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas encerrou na última segunda-feira (7).

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro), também conhecido como Auxílio Caminhoneiro, está pagando R$ 1 mil para os trabalhadores da categoria, com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo.

Os interessados em receber o benefício precisavam enviar a autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas até a última segunda-feira, 7 de novembro. A quinta parcela do benefício será paga ainda este mês.

Quando vai cair a 5ª parcela do Auxílio Caminhoneiro?

A quinta parcela do Auxílio Caminhoneiro foi antecipada em uma semana, e está prevista para ser depositada no dia 19 de novembro. Na data, a quantia será depositada em uma conta poupança social digital criada em nome do trabalhador, que poderá ser acessada através do aplicativo Caixa Tem.

O valor deve ser movimentado em até 90 dias. Caso contrário, o dinheiro será recolhido pelo Tesouro Nacional. (Com informações de Gabriel Mansur).

Jornal Folha do Progresso em 11/11/2022/10:48:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...