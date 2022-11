Homem é preso duas vezes por roubar picanha em supermercados no sudeste do Pará

(Foto:Portal da Cidade de Tucuruí). Os furtos ocorreram em menos de uma semana com prejuízos que somam quase R$ 300.

A preferência por picanha fez um homem ser preso duas vezes em menos de uma semana por furto da carne bovina. O caso ocorreu em Tucuruí, no sudeste do Pará. O preço total dos produtos roubados soma quase R$ 300.

Duas redes de supermercados da cidade foram alvo do suspeito, identificado como Eduardo da Costa Barbosa. No último dia 4, o acusado foi detido após entrar em um supermercado e furtar uma bandeja onde estavam duas peças de picanha ao preço de R$ 120. No dia seguinte, ele foi liberado.

Já na manhã de quinta-feira (10), Eduardo voltou a ser preso após uma guarnição da Polícia Militar identificar uma atitude considerada suspeita. Ao ser abordado, ele carregava uma sacola com peças de picanha. Os itens totalizaram R$ 163,95 e estavam sem a nota de compras. Ao todo, o prejuízo custou R$ 283,95 aos estabelecimentos.

O acusado confessou ter furtado as peças, foi encaminhado à 15ª Seccional Urbana de Polícia e colocado à disposição da Justiça mais uma vez. ( As informações são do Portal da Cidade de Tucuruí).

