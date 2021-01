Auxílio Emergencial 2021: SAIU! Veja o calendário de janeiro atualizado

(Foto:Reprodução) – Na próxima semana, serão liberados três saques, aos nascidos em maio, junho e julho.

Após conclusão de pagamentos do auxílio Emergencial em dezembro de 2020, a Caixa Econômica Federal confirmou que vai continuar efetuando a liberação dos últimos saques do benefício neste mês de janeiro de 2021.

Os saques liberados correspondem aos ciclos 5 e 6, em que ambos possuem o mesmos calendários. Até agora, foram liberados os valores para quem nasceu em março e abril, nos dias 4 e 6. Na próxima semana, serão liberados três saques, aos nascidos em maio, junho e julho.

De acordo com o calendário a liberação vai acontecer até o próximo dia 27 de janeiro.

Saques do ciclo 5 e 6

Nascidos em março: 4 de janeiro de 2021

Nascidos em abril: 6 de janeiro de 2021

Nascidos em maio: 11 de janeiro de 2021

Nascidos junho: 13 de janeiro de 2021

Nascidos julho: 15 de janeiro de 2021

Nascidos agosto: 18 de janeiro de 2021

Nascidos setembro: 20 de janeiro de 2021

Nascidos outubro: 22 de janeiro de 2021

Nascidos novembro: 25 de janeiro de 2021

Nascidos dezembro: 27 de janeiro de 2021

Prorrogação do auxílio emergencial

De acordo com informações do Governo Federal, para que seja aprovada a proposta de prorrogação do benefício seria preciso que o estado de calamidade pública também fosse prorrogado, pois assim o orçamento não ficaria limitado ao teto de gastos. Caso isso aconteça, membros do Governo temem que a credibilidade político econômica do Brasil fique abalada.

Inicialmente, quando o benefício do auxílio foi criado, ele teria duração de apenas 3 meses. Porém, como a crise do coronavírus está durando mais tempo que o previsto e milhões de brasileiros estão em situação de vulnerabilidade. Por conta disso, o Governo concordou com o pagamento de mais duas parcelas de R$600. O que significou uma despesa de, aproximadamente, 50 bilhões por parcela.

Por: Tiago Boiago/extracarajas

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

