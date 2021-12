Ônibus cai em ribanceira e deixa 5 mortos e dezenas de feridos na BR-153, dizem bombeiros

Ônibus cai em barranco na BR-153, em Aparecida de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Acidente aconteceu no desvio feito próximo à cratera que se abriu na rodovia, em Aparecida de Goiânia. Chovia no momento da colisão.

Cinco pessoas morrem em acidente com ônibus na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Um ônibus caiu em um córrego na BR-153 e deixou cinco mortes e dezenas de feridos na madrugada desta sexta-feira (24), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. O acidente aconteceu no desvio próximo à cratera que se abriu na rodovia. Todos os sobreviventes já foram resgatados.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Brasília. Chovia no momento do acidente.

Segundo o major Luiz Eduardo Lobo, do Corpo de Bombeiros, cinco adultos morreram. Os corpos ficaram presos às ferragens. O bombeiro explicou que o ônibus passava por um desvio na rodovia para desviar da cratera na região e acabou batendo contra um caminhão e caiu em um córrego. ( As informações são do G1)

Um passageiro que estava no ônibus e não se feriu disse que a maioria das pessoas saiu sem ferimentos muito graves e que as pessoas estão com medo de seguir viagem.

Os feridos foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e unidades de pronto atendimento nas duas cidades. As pessoas que não se machucaram foram colocadas em outro ônibus da empresa.

Os bombeiros disseram que todos os feridos já foram retirados do ônibus. A maioria estava com ferimentos leves, sendo que cerca de 15 foram levadas para as unidades de saúde.

