Paciente denuncia que enfermeira com Covid-19 é obrigada a trabalhar em Novo Progresso

Paciente do hospital denunciou o caso via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso e nas redes sociais. Secretaria de Saúde de Novo Progresso nega , esta informação não procede,disse ao Jornal Folha do Progresso.

Uma enfermeira (pediu para não ser identifica), com Covid-19, foi obrigada a permanecer no atendimento, onde cumpre funções, no Hospital Municipal em Novo Progresso, a trabalhar. A situação foi denunciada, pela própria, à paciente divulgou nas redes sociais.

Outro Lado

A reportagem procurou informações junto a coordenação do Covid-19, na secretaria de saúde e recebemos a seguinte resposta;

O Jornal Folha do Progresso enviou a seguinte pergunta;

Jornal: Bom dia!

*Bom dia recebemos uma informação em forma de denúncia que uma enfermeira que testou positivo para covid não foi dispensada do trabalho e está trabalhando hoje no hospital isto procede?

Resposta: Bom Dia – Isso tem que ser averiguado, estarei repassando para a Secretária de Saúde.

Assim que tivermos um esclarecimento entrarão em contato com vcs.

Resposta

Esta informação não procede, disse secretária de saúde.

