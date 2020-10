Auxílio Emergencial: Caixa paga mais uma parcela a 3,6 milhões nesta sexta

Estão no grupo trabalhadores nascidos em abril, que não fazem parte do Bolsa Família. – (Foto:Reprodução)

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta sexta-feira (9) mais uma parcela do Auxílio Emergencial a 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em abril, e que não fazem parte do Bolsa Família.

Entre os beneficiários, estão 2,2 milhões que vão receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300. Outros 1,4 milhão ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600 – entre eles, trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto, e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$ 600 do benefício.

Já para os beneficiários do Bolsa Família a próxima parcela do auxílio – a segunda de R$ 300 – será paga a partir de 19 de outubro.

A ajuda paga nesta sexta será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta segunda serão liberados no dia 21 de novembro (veja nos calendários mais abaixo).

VEJA QUEM RECEBE NESTA SEXTA-FEIRA:

1,4 milhão de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em abril, recebem a próxima parcela de R$ 600:

– aprovados que já receberam 4 parcelas recebem a quinta parcela;

– aprovados que já receberam 3 parcelas recebem a quarta parcela;

– aprovados que já receberam 2 parcelas recebem a terceira parcela;

– aprovados que já receberam 1 parcela recebem a segunda parcela;

– novos aprovados recebem a primeira parcela.

2,2 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em abril, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Calendários de pagamento

Veja abaixo os calendários de pagamento.

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

