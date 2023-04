Auxílio Gás volta a ser pago neste mês; Vejas as datas

O benefício promove o custeio de 100% das despesas com um botijão de gás de 13 kg | Foto:Reprodução.

Depósitos serão realizados por meio de uma conta da Caixa. O benefício é pago a cada dois meses para famílias que recebem o Bolsa Família. Em 2023, o Auxílio Gás sai em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro

O Auxílio Gás 2023 volta a ser pago em abril para o custeio de 100% das despesas com um botijão de gás de 13 kg. Os depósitos serão realizados por meio de uma conta da Caixa Econômica Federal junto ao calendário do Bolsa Família.

O auxílio foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro e chegou a ser pago integralmente em agosto de 2022 até dezembro do mesmo ano. O governo federal ainda não divulgou o valor a ser pago neste mês. Em fevereiro o benefício ficou em R$ 110.

O cidadão pode consultar informações sobre o Vale Gás das seguintes maneiras: No aplicativo Auxílio Brasil; no aplicativo Caixa Tem; por meio de atendimento em agências da Caixa Econômica Federal ou pelos telefones 111 ou 121 (Ministério do Desenvolvimento Social).

Para receber os valores pagos junto ao Bolsa Família, as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza devem estar inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 651) e receber o Benefício de Prestação Continuada da assistência social (BPC).

Veja lista de prioridades: Famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medidas protetivas de urgência, com prioridade; famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano; famílias com menor renda per capita; famílias com maior quantidade de membros; que recebam benefício do Auxílio Brasil; que tenham cadastro qualificado pelo gestor com base em dados que possibilitem averiguação.

O benefício é pago bimestralmente, isto é, a cada dois meses, às famílias que recebem o Bolsa Família 2023. Em 2023, o Auxílio Gás será pago nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

R$ 110

Veja as datas

lNIS final 1 – 14 de abril

lNIS final 2 – 17 de abril

lNIS final 3 – 18 de abril

lNIS final 4 – 19 de abril

lNIS final 5 – 20 de abril

lNIS final 6 – 24 de abril

lNIS final 7 – 25 de abril

lNIS final 8 – 26 de abril

lNIS final 9 – 27 de abril

lNIS final 0 – 28 de abril

Com informações do JC Concursos em 03/04/2023/16:15:06

