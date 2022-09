Venda de automóveis no Pará tem alta de 4,10% em agosto

Dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) (Foto:Agência Brasil).

A venda de automóveis no Pará cresceu 4,10% em agosto, na comparação com julho, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), passando de 2.023 para 2.106 unidades vendidas. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o cenário foi o oposto: houve queda de 3,75% do emplacamento desse tipo de veículos no Estado em um ano. Em setembro de 2021, foram vendidos 2.188 automóveis.

Outra categoria que apresentou crescimento foi a de motos. Em julho foram vendidos 6.083 motos no Pará, contra os 6.612 emplacadas em agosto, o que resultou em uma alta de 8,70%. Na comparação com agosto de 2021, o panorama foi muito positivo: na época, apenas 5.385 foram vendidos no Estado, então houve crescimento de 22,79%, mostra a pesquisa.

Quanto aos caminhões, houve retração em agosto tanto na comparação com julho como com o mesmo período do ano passado – respectivamente, -2,36 e -17,53. Em agosto de 2021, 251 unidades de caminhões foram emplacadas, número que passou para 207 em agosto deste ano. Já em julho, as vendas chegaram a 212 veículos deste segmento. No caso dos ônibus, a Fenabrave aponta que, no Pará, em agosto deste ano, os números foram baixos. Foram emplacados 30 veículos deste tipo, ante os 39 vendidos em julho e os 69 no mesmo mês do ano passado – queda respectiva de 23,08% e 56,52%.

Sobre os comerciais leves, a variação foi positiva. Houve aumento de 4,41% em agosto, na comparação com julho, porque a venda foi de 758 unidades e um mês antes havia chegado a 726. Já em agosto de 2021, foram emplacados 1059 veículos do tipo no Pará; uma queda, portanto, de 28,42%.

Empresa relata alta nas vendas

Em uma concessionária de Belém, o vendedor Marcos Diniz conta que houve crescimento e acredita que a economia já voltou a estabilizar. “A verdade é que o mercado de venda de carros nunca parou, apenas retraiu por conta da pandemia, mas vem crescendo e hoje voltando à normalidade. Hoje mesmo fechei mais um negócio. A realidade é outra, com o preço, idem; porém, o mercado vem reagindo positivamente”, disse o profissional.

Marcos explicou ainda que as vendas estão voltando a aumentar mesmo com carros custando mais caros. “Por falta de insumos nas montadoras, o preço fica maior e com isso a falta de alguns modelos em lojas, elevando o preço do carro zero e também do semi-novo. Eu só trabalho com zero, porém nós temos o departamento de carros seminovos, onde teve uma crescente no mercado como nunca visto a Fipe foi lá para cima”, finalizou. (Com informações de Daleth Oliveira).

Jornal Folha do Progresso em 08/09/2022/

