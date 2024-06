Avaliação: 14 marcas de café são declaradas impróprias para consumo; veja a lista

(FOTO: ILUSTRATIVA/FREEPIK)- Lotes reprovados devem ser retirados imediatamente dos estabelecimentos comerciais.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um comunicado na sexta-feira (28/06), anunciando a desclassificação de 14 marcas de café torrado. Os produtos foram considerados impróprios para consumo após testes identificarem “matérias estranhas e impurezas” acima dos limites permitidos por lei.

Os lotes produtos desclassificados são agora obrigados a serem retirados do mercado pelas empresas responsáveis, devido ao risco que representam à saúde pública. São casos que sinalizam a possibilidade de adulteração, fraude ou falsificação de produtos.

VEJA A LISTA:

Café do Norte

Lote: 01, 11, 02

01, 11, 02 Empresa Responsável: Indústria e Com. de Alimentos Moraes Ltda (CNPJ: 01.872.060/0001-67)

Indústria e Com. de Alimentos Moraes Ltda (CNPJ: 01.872.060/0001-67) UF: AM

AM Registro CGC/MAPA: Sim

Sim Irregularidade: Presença de elementos estranhos

1. Supermercado/Distribuidor: Rufino Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, Carrefour Comércio e Industrial Ltda, Supermercado DB Ltda

Café do Povo

Lote: 003

003 Empresa Responsável: Café do Povo Ltda (CNPJ: 35.019.753/0001-23)

Café do Povo Ltda (CNPJ: 35.019.753/0001-23) UF: GO

GO Registro CGC/MAPA: Sim

Sim Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

2. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Sultão

Lote: 125

125 Empresa Responsável: Indústria e Comércio de Café Centenário Ltda (CNPJ: 00.146.860/0001-38)

Indústria e Comércio de Café Centenário Ltda (CNPJ: 00.146.860/0001-38) UF: GO

GO Registro CGC/MAPA: Não

Não Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

3. Supermercado/Distribuidor: F M Ferreira de Sousa Ltda

Aladdin

Lote: 120

120 Empresa Responsável: Indústria e Comércio de Café Centenário Ltda (CNPJ: 00.146.860/0001-38)

Indústria e Comércio de Café Centenário Ltda (CNPJ: 00.146.860/0001-38) UF: GO

GO Registro CGC/MAPA: Não

Não Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

4. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Mila

Lote: 545, 177

545, 177 Empresa Responsável: Daniel Paulo Pasiani Ltda (CNPJ: 07.434.991/0001-60)

Daniel Paulo Pasiani Ltda (CNPJ: 07.434.991/0001-60) UF: MG

MG Registro CGC/MAPA: Sim

Sim Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

5. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Quitada

Lote: 05824

Empresa Responsável: Lemi Torrefação, Moagem e Comércio de Café Ltda (CNPJ: 31.113.583/0001-90)

UF: MT

Registro CGC/MAPA: Sim

Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

6. Supermercado/Distribuidor: WMS Supermercado do Brasil Ltda

Serrano

Lote: 27Nov2024

Empresa Responsável: Produtos Serrano Indústria e Comércio Ltda (CNPJ: 22.466.226/0001-15)

UF: PE

Registro CGC/MAPA: Sim

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

7. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Lagobom

Lote: 08

Empresa Responsável: Carlos Alberto Teodoro Cereais Me (CNPJ: 01.817.815/0001-20)

UF: PR

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

8. Supermercado/Distribuidor: Comercial Mineiros de Alimentos Ltda

Paranense

Lote: Não informado

Empresa Responsável: Café Dito Ltda (CNPJ: 03.722.679/0001-10)

UF: PR

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

9. Supermercado/Distribuidor: Garante Distribuidora e Importadora de Produtos Alimentícios Ltda

Sansão

Lote: Não informado

Empresa Responsável: Cafeferia da Colônia Ltda (CNPJ: 49.251.580/0001-74)

UF: PR

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

10. Supermercado/Distribuidor: Supermercado Super Pão S/A

Castro

Lote: 4

Empresa Responsável: Centre Sul Com. de Residuos Ltda (CNPJ: 01.306.146/0001-02)

UF: PR

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

11. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Meu Café

Lote: 139, 143

Empresa Responsável: Jalapão Indústria, Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda (CNPJ: 28.159.057/0001-57)

UF: TO

UF: TO Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

12. Supermercado/Distribuidor: Na própria empresa

Córrego do Ouro

Lote: LOT 04

Empresa Responsável: Paulo Cesar Vieira Produtos Alimentícios (CNPJ: 34.994.271/0001-40)

UF: MG

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

13. Supermercado/Distribuidor: Comercial de Alimentos Supresam Ltda

Bule Nobre

Lote: 62

Empresa Responsável: Vilage Premium Indústria e Comércio Ltda (CNPJ: 33.580.609/0001-76)

UF: GO

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

14. Supermercado/Distribuidor: Visão Alimentos e Comércio Eireli

Café de Minas

Lote: 203

Empresa Responsável: Café de Minas Ltda (CNPJ: 41.436.373/0001-26)

UF: MG

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

15. Supermercado/Distribuidor: Geraldo Rogério Esperança Comércio Page Ltda

Ouro Minas

Lote: 05/06/24

Empresa Responsável: Café Ouro de Minas Ltda (CNPJ: 30.345.010/0001-00)

UF: MG

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

16. Supermercado/Distribuidor: Drogaria Gênesis Ltda

Aroma Premium

Lote: LOT0185

Empresa Responsável: DDS Indústria do Brasil Ltda (CNPJ: 40.417.761/0001-68)

UF: MT

Registro CGC/MAPA: Não

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

17. Supermercado/Distribuidor: SDB Comércio de Alimentos Ltda

Casão

Lote: lote 90

Empresa Responsável: Franzoni Indústria de Alimentos Ltda (CNPJ: 09.589.512/0001-00)

UF: MT

Registro CGC/MAPA: Sim

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

18. Supermercado/Distribuidor: SG Comércio de Alimentos Ltd

Orientações

Essa ação faz parte da ‘Operação Valoriza’, uma iniciativa nacional que ocorreu entre os dias 18 e 28 de março de 2024, coordenada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. Durante a operação, foram coletadas 168 amostras de café para análise.

Os consumidores que adquiriram os produtos dessas marcas são orientados pelo Mapa a cessar o consumo imediatamente. Além disso, eles podem solicitar a substituição do produto de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas que continuarem a comercializar as marcas desclassificadas estarão sujeitas a multas e investigações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...